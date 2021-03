Geiss: „Habe gebrüllt, die Kinder haben geweint“

Mit einer verzweifelten Nachricht an die Fans wandte sich Carmen Geiss am Donnerstag an ihre Fans. „Es ist ein Albtraum“, erklärte sie auf Instagram. Ihr Ehemann Robert sei bei einer Zwischenlandung in Madrid von der Polizei im Flieger verhaftet worden. „Ich wurde vor Carmen und unseren Töchtern in Handschellen abgeführt!“, bestätigte dieser der „Bild“-Zeitung.