„Daheimbleiben“ führte zu Anstieg bei FSME

Rekordjahr in Ö, Schweiz und Tschechien

Laut Dobler entwickelte sich die FSME-Verbreitung im vergangenen Jahr regional in Europa unterschiedlich. In Österreich, der Schweiz und Tschechien habe es extrem hohe Fallzahlen und teils Rekorde gegeben, während in Skandinavien oder im Baltikum die Zahlen stabil geblieben oder gesunken seien.