Ein Jahr nach Ischgl: „Aus Fehlern viel gelernt!“

35 Fehler bzw. Empfehlungen deckte die Rohrer-Kommission in ihrem Bericht über das Corona-Krisenmanagement im Herbst des Vorjahres in Tirol auf. Doch wie viel wurde davon bis dato umgesetzt? Viel, aber noch nicht alles, erklärte LH Günther Platter in einer ausführlichen Fragestunde im Landtag: „Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.“ Bereits im April soll der nächste Zwischenbericht vorliegen.