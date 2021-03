Was bringt die große Impfaktion im Bezirk Schwaz?

Das große Impfen im Bezirk Schwaz hat begonnen. Von Donnerstag bis Montag sollen 48.500 Personen mit der ersten Dosis des Biontech/Pfizer-Impfstoffes versorgt werden. 26 Impfstationen wurden dafür eingerichtet. In vier Wochen folgt dann Teil zwei der Immunisierung. Die Impfbereitschaft liegt bei hohen 76 Prozent. Damit habe er nicht gerechnet, gesteht Landeshauptmann Günther Platter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, bei der die begleitende Studie zur Impfaktion vorgestellt wurde. In Schwaz wird die Impfung vorgezogen, weil hier die südafrikanische Virus-Mutation stark verbreitet ist.