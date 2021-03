Prinz William mit Tränen in den Augen fotografiert

Prinz William soll besonders mitgenommen sein von den Vorwürfen. Bei einer Autofahrt durch London lichteten Paparazzi den künftigen Thronfolger ab. Auf den Fotos sieht es so aus, als würden Tränen in seinen Augenwinkeln schimmern. Wie die „Vanity Fair“ berichtet, sei auch sein Vater Charles bedrückt. Er befinde sich in einem „Zustand der Verzweiflung“, heißt es, auch wenn er sich dies am Dienstag beim Besuch eines Impfzentrums nicht anmerken ließ.