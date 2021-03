„We Were Here Forever“: Koop-Adventure angekündigt

Mit „We Were Here Forever“ hat Entwickler Total Mayhem Games den neuesten Teil seiner „We Were Here“-Serie angekündigt. In dem Koop-Puzzle-Adventure müssen Gamer zu zweit „die wahre Geschichte hinter dem grausamen Schicksal der gefallenen Zitadelle“ Castle Rock enthüllen und versuchen, dieser lebendig zu entkommen. Erscheinen soll der Titel im vierten Quartal dieses Jahres für PC (via Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5.