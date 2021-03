Mofa mit Alkolenker in Ludmannsdorf kollidiert

Zu einem Zusammenprall zwischen einem Mofa und einem Pkw kam es am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf einer Gemeindestraße in Niederdörfl in Ludmannsdorf. Dabei wurden der Lenker des Mofas - ein Junge (16) aus dem Rosental - und seine Beifahrerin (15) verletzt. Der Lenker des Pkw war alkoholisiert.