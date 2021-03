Schulen in England öffnen nach zwei Monaten wieder

Nach rund zwei Monaten im Lockdown sind die Schüler in England am Montag wieder in ihre Schulen zurückgekehrt. Es ist der erste Schritt eines von Teilen der Opposition heftig kritisierten Lockerungsplans der Regierung von Premier Boris Johnson. Dieser begrüßte die Schulöffnung jedoch und sagte: „Das Risiko liegt eher darin, nicht in die Schulen zu gehen, angesichts des Leidens und des Lernverlusts, der zu beklagen war.“