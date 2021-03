Queen Elizabeth: Hommage an Prinz Philip bei Rede

Wenn Queen Elizabeth II. am Sonntagabend in einer Sondersendung im britischen Fernsehen ihre Rede zum Commonwealth-Tag hält, ist der im Krankenhaus liegende Prinz Philip ganz nah bei ihr. Als Hommage an ihren Ehemann, in den sich die 94-jährige Monarchin mit 13 verliebt hat, trägt die sie jene Chrysanthemen-Brosche, die sie in den gemeinsamen Flitterwochen und am Foto zu ihrem 73. Hochzeitstag im November getragen hat.