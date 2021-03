Amanda Gorman macht rassistischen Vorfall publik

„Ich habe ihm meine Schlüssel gezeigt und mich dann in mein Gebäude hineingelassen. Er ist weggegangen, ohne Entschuldigung“, schilderte Gorman am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter und Instagram. „Das ist die Realität für schwarze Mädchen: Am einen Tag nennen sie dich eine Ikone, am nächsten Tag eine Bedrohung.“