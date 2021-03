SPÖ: Eine Partei, viele Ansichten

Rendi-Wagner vs. Ludwig vs. Doskozil

Da hätten wir: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die vor Öffnungsschritten warnt: „Die Regierung lockert in eine dritte Welle hinein.“ Weltuntergangsstimmung in der Löwelstraße. Und: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Er steht bei den Öffnungs-Pressekonferenzen neben dem Bundeskanzler. Und verkündet ausgerechnet Lockerungen. Sowie: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Aus Prinzip anderer Meinung als Rendi-Wagner. Der Oppositionsführer gegen die eigene Partei.