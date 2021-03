Modernisierung für Fachberufsschulen in Kärnten

Eine Erneuerung der Bildungseinrichtungen muss her: Das verkündeten Landeshauptmann Peter Kaiser und Vize Gaby Schaunig am Freitag. Grund dafür sei der rasante Wandel der Arbeits- und Berufswelt. Rund zehn Millionen Euro sollen in die Sanierung der Fachberufsschulen investiert werden.