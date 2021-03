Wie Ex-Ski-Star Marcel Hirscher wirklich tickt

Am Dienstag feierte der erfolgreichste Skifahrer aller Zeiten seinen 32. Geburtstag. Marcel Hirscher ist seit seinem Rücktritt Privatperson, lebt mit Frau und Kind zurückgezogen, gibt nur selten Einblicke in sein (Seelen)Leben, so wie im am Dienstag erscheinenden „Red Bulletin“. Hier mutet der Salzburger noch erwachsener an, als er ohnehin schon immer auf uns alle gewirkt hatte.