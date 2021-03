Weiterhin „epidemische Lage“ in Deutschland

Merkel: „Berechtigte Hoffnungen“

Dennoch geht es langsam auch in Deutschland in Richtung Öffnungen, die jedoch stark an die aktuelle Infektionslage geknüpft sind. Nach einer neunstündigen Verhandlungsrunde am Mittwoch wurde dazu eine Inzidenz von 50 bzw. 100 vorgesehen. Führen in einer Region einzelne Lockerungen zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen, werden dort automatisch alle schon erfolgten Erleichterungen wieder gestrichen.