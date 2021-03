Briten-Mutationen in Hälfte der deutschen Fälle

Die Verbreitung der zuerst in Großbritannien nachgewiesenen Variante des Coronavirus B.1.1.7. in Deutschland hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) weiter zugenommen. Der Anteil der Mutation an einer Stichprobe von knapp 25.000 positiven Fällen aus der vergangenen Woche betrage rund 46 Prozent, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten RKI-Bericht. Zu Beginn der Erhebung, vor rund einem Monat, hatte das RKI den Anteil der Mutationen noch auf sechs Prozent beziffert, zwei Wochen später waren es 22 Prozent.