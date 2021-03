Virologe Drosten warnt vor schnellen Lockerungen

B.1.1.7. breitet sich weiter stark aus

Er schätzte, dass der Anteil der besonders ansteckenden britischen Variante am Infektionsgeschehen in Deutschland mittlerweile rund die Hälfte ausmache. Das deckt sich auch mit heimischen Zahlen, wo der medizinische Krisenstab bereits in der Vorwoche bekannt gegeben hatte, dass 55 Prozent aller Corona-Fälle in Wien auf B.1.1.7. zurückzuführen seien.