Deutschland verlängert Lockdown bis 28. März

In Deutschland wird der Lockdown bis zum Palmsonntag am 28. März verlängert. Öffnungsschritte sind allerdings je nach Infektionslage grundsätzlich möglich, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länder-Ministerpräsidenten am Mittwochabend in mehr als neunstündigen Verhandlungen beschlossen haben. Auf die Deutschen wartet demnach eine stufenweise Öffnungsstrategie mit eingebauter Notbremse.