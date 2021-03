Schwangerer Lebensgefährtin in Bauch getreten

Seiner schwangeren Lebensgefährtin ins Gesicht geschlagen und mehrmals in den Bauch getreten hat ein nigerianischer Staatsbürger am Sonntag in der Klagenfurt. Der stark alkoholisierte Mann versteckte sich vorerst von der Polizei, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Die Verletzte musste ins Klinikum gebracht werden. Auch Suchtmittel wurden sichergestellt.