Zwei Angler im Eis eingebrochen und ertrunken

Einen Tag nach einem ähnlichen Unglück mit vier Toten sind in Schweden wieder zwei Männer durch das Eis eines zugefrorenen Sees gebrochen und ertrunken. Sie seien etwa 75 und 80 Jahre alt und tot aus dem See Yngaren in der Gemeinde Katrineholm rund 120 Kilometer südwestlich von Stockholm geborgen worden, teilte die schwedische Polizei in der Nacht zum Samstag mit.