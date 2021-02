Vier Männer in Schweden tot aus See geborgen

Nicht einziges Unglück am Eis

Der Vorfall war nicht das einzige Eisunglück in Schweden am Donnerstagabend: Drei Erwachsene und ein Kind brachen in der Nähe von Ekerö bei Stockholm durch das Eis eines Sees, sie kamen daraufhin in ein Krankenhaus, wie die Nachrichtenagentur TT berichtete. Dem Bericht zufolge waren die Unfallopfer allesamt ansprechbar, bevor man sie ins Krankenhaus brachte.