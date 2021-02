Kindergärten fordern einheitliche Regeln

Cluster in Schulen und Kindergärten

Indes tauchen immer wieder Cluster in Kindergärten und Schulen auf - jüngst in Tirol, Niederösterreich, aber auch dem Burgenland und in Wien. Auf Twitter werden unter #Bildungscluster immer neue, zum Teil aber auch unbestätigte Fälle veröffentlicht. Laut AGES waren in der Woche von 15. bis 21. Februar 272 Kinder unter fünf Jahren Corona-positiv.