„Starmania 21“: Polizisten, Promi-Töchter & Mama

Große Erwartungen in Show

Auf dem Küniglberg setzt man im ORF-Wahljahr große Erwartungen in „Starmania“. Genraldirektor Alexander Wrabetz sieht darin gar „ein neues Kapitel in der heimischen Fernsehgeschichte“ - das zum Triumphmarsch oder Schwanengesang für seinen angschlagenen Einserkanal werden könnte.