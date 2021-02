„Starmania 21“: Hier ist Österreichs neuer Star!

Hier ist Österreichs neuer Star, denn die 64 Kandidaten der ORF-Show „Starmania 21“ stehen fest! Los geht‘s am 26. Februar, wenn in der ersten Qualifikationsrunde die ersten 16 Kandidaten und Kandidatinnen um den Aufstieg in eines der Semifinale singen. Darunter finden sich viele Schüler und Studenten, aber auch Verkäufer, ein Polizist und ein Drucktechniker. Von Vorarlberg bis zum Burgenland ist jedes Bundesland vertreten und auch ein Südtiroler tritt an, um sein Gesangstalent unter Beweis zu stellen.