Peter Rapp: Tochter Rebecca rockt „Starmania 21“

Mit „Starmania 21“-Auftritt geht „Kindheitstraum“ in Erfüllung

Dass sie im Gegensatz zu so manchem Konkurrenten schon Bühnenerfahrung hat, sieht sie nicht unbedingt entscheidend für ihr Weiterkommen in die nächste Runde. „Ich bin überzeugt, dass es in der ersten Show weder ein Vor-, noch Nachteil ist, weil ich davon ausgehe, von der Jury fair für meine Leistung und Performance beurteilt zu werden“, so die 30-Jährige zu „Heute“.