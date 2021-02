Tests für die Abgeordneten

„Ab der nächsten Sitzung am vierten März kann der Landtag wieder in voller Besetzung arbeiten. Dies ist möglich, da die Klubs zugestimmt haben, teilnehmende Abgeordnete vorab in Eigenverantwortung testen zu lassen“, erklärt Landtagspräsidentin Verena Dunst. Das Tragen von FFP2-Masken ist bis zum eigenen Sitzplatz sowie zum Rednerpult weiterhin erforderlich. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden zwischen den Sitzplätzen Plexiglasscheiben errichtet. „Mich freut es, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass demokratische Institutionen arbeiten können“, betont Dunst.