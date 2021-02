„Bridgerton“: Mega-Zank wegen heißer Konkurrentin!

In der Netflix-Serie „Bridgerton“ geht es heiß her. Glaubt man Insidern vom Set aber nicht nur vor der Kamera. Hinter den Kulissen sollen richtig die Fetzen fliegen. Von Streit und Tränen ist die Rede. Grund soll die sexy Newcomerin Simone Ashley sein, die in der zweiten Staffel die verführerisch-selbstbewusste Kate mimt, in die sich Anthony, das Oberhaupt der Familie Bridgerton, verliebt. Angeblich fürchte die bisherige Hauptfigur Phoebe Dynevor, dass sie durch die Neueinsteigerin ins Abseits gedrängt wird. Sie soll gedroht haben, aus der Serie auszusteigen.