Phoebe Dynevor: So war heißer „Bridgerton“-Sexdreh

Dank des Intim-Coaches habe sie sich auch zu jeder Zeit wohl in ihrer Haut gefühlt, auch wenn sie viel Haut zeigen musste. „Es ist verrückt für mich, dass sie in der Vergangenheit nicht da war“, so die hübsche Britin. „Ich habe schon vorher Sexszenen gedreht und kann nicht glauben, wie es damals ablief. Das ist erst fünf oder sechs Jahre her, aber es wäre jetzt nicht mehr erlaubt.“