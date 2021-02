Meghan bei Oprah: Queen plant Auftritt mit Kate

Die Ansprache werde am 7. März in einer Sondersendung auf BBC One laufen, teilte die Westminster Abbey am Montag mit. Sie ersetzt den normalerweise am Commonwealth Day in der Kathedrale stattfindenden Gottesdienst, der wegen der Corona-Pandemie heuer ausfallen muss. In der TV-Show werden neben der Queen und Herzogin Kate auch Prinz William, Prinz Charles, Herzogin Camilla und Sophie von Wessex eine Rolle spielen.