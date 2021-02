Noch wenige Buchungen

Eigentlich wäre jetzt gerade die Zeit, sich mit den Urlaubsplänen in Richtung Reisebüro aufzumachen. Aber das tun nur wenige. Normalerweise hätte sie jetzt schon den größten Teil der Buchungen für das Jahr erledigt, erzählt Jutta Ochsenhofer, Geschäftsführerin von Fox Tours in Oberwart und Obfrau der Fachvertretung. Doch die unsichere Lage schreckt viele ab. Da sich Vorgaben, Quarantäne- und Einreisebestimmungen (siehe auch Seiten 14/15 unserer heutigen Printausgabe) ständig ändern, will niemand ein Risiko eingehen. „Die Hin- und Rückreise ist das Nadelöhr, das viele abschreckt“, sagt Ochsenhofer. Wichtig für das heurige Jahr wäre, für die EU eine einheitliche Regelung zu finden, damit zumindest im europäischen Ausland ein problemloser Urlaub möglich sei.