Klagenfurter (18) prügelte und bestahl 16-Jährigen

Festnahme und Anzeige

Als die Polizeibeamten beim Ort des Geschehens ankamen, trafen sie das 16 Jahre alte Opfer mit Verletzungen im Gesicht und an der Hand an. Im Umkreis der Institution entdeckten sie auch bald den Täter, der den zerrissenen Geldschein noch bei sich hatte. Der 18-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.