St. Veiter geschlagen und mit Umbringen bedroht

Damit der 21-Jährige aus St. Veit nicht zur Polizei geht, drohten die drei jungen Männer aus Klagenfurt ihn umzubringen. Am Mittwochabend wurde er von den drei Bekannten in einer Wohnung in Klagenfurt mit Schlägen ins Gesicht zugerichtet. Schon gegen elf Uhr am Folgetag kam es im Bereich eines Spielplatzes in Klagenfurt zu einer neuerlichen Körperverletzung. Dabei haben die drei Klagenfurter den 21-Jährigen mit einem Faustschlag am Körper verletzt, worauf dieser das Klinikum in Klagenfurt aufsuchen musste.