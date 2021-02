Über 100 Tote pro Tag: Ungarn in dritter Welle

Die dritte Pandemie-Welle hat Ungarn im Würgegriff - und sie fordert immer mehr Todesopfer. An nur einem Tag wurden 3093 Neuinfektionen verzeichnet, 110 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. 4024 Corona-Kranke befanden sich im Spital, 352 wurden künstlich beatmet. Das Land befinde sich in einer schweren Lage, so der rechtsnationale Premier Viktor Orban. Bisher wurden 391.000 Menschen zumindest einmal geimpft.