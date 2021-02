„Sputnik V“ in Ungarn bereits im Einsatz

So hat Ungarn in Russland zwei Millionen Dosen „Sputnik V“ und in China fünf Millionen Dosen des Präparats Sinopharm bestellt. Ungarn hat knapp zehn Millionen Einwohner. Wie Orban am Freitag in einem Rundfunk-Interview erklärte, werde nächste Woche die erste Sinopharm-Lieferung erwartet. Der Regierungschef erwartet, dass bis Ostern eine Million Landsleute zweifach geimpft sein werden.