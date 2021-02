Mitten in Corona-Pandemie: Zweitwohnsitze boomen

Immobilienpreise steigen

Mit der steigenden Nachfrage schossen auch die Preise in die Höhe. In Kärnten stieg der Kaufpreis für eine Wohnung auf 3490 Euro pro Quadratmeter an - ein Plus von neun Prozent. Bei Häusern stieg der Preis auf 2360 Euro pro Quadratmeter - plus 3,6 Prozent. Auch Mieten wurden teurer. 2019 zahlte man 9,90 Euro pro Quadratmeter, 2020 waren es 10,20 - also 2,8 Prozent mehr.