DDoS: Wieso A1-Kunden stundenlang offline waren

Angriffe kommen von gekaperten Geräten

DDoS steht für „Distributed Denial of Service“ und bedeutet, dass ein Server mit so vielen Anfragen überschwemmt wird, dass er unter der Last zusammenbricht. Die Angriffe gehen in der Regel von Netzwerken gekaperter PCs oder anderer mit dem Internet verbundener Geräte aus. Häufig handelt es sich etwa um vernetzte Überwachungskameras und andere schlecht gesicherte Smart-Home-Technik, die von Kriminellen übernommen und in ein sogenanntes Botnetz eingegliedert wird. Erhalten die Geräte vom Kommando-Server den Befehl, starten sie zu Tausenden den Angriff auf ihr Ziel. Ihr Besitzer merkt das in der Regel gar nicht.