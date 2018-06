Millionengeschäft Botnet: Reich durch Cyber-Waffen

Wer ein Botnetz erschaffen will, das mächtig genug ist, um Webserver in den USA auszuknocken, muss tief in die Geldbörse greifen. Forscher der Universität Twente in den Niederlanden schätzen, dass es für den Aufbau eines ausreichend starken Botnetzes nicht nur eine Hundertschaft Cyberkrimineller und zwei Jahre Zeit braucht, sondern dass damit auch Kosten von rund 16 Millionen US-Dollar verbunden sind.