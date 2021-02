Gute Laune aus dem Bauch heraus

Wer hat es nicht schon erlebt, dieses flaue Gefühl in der Magengegend, das sich bei Stress oder Angst bemerkbar macht? In zahlreichen Redensarten wird die enge Verbindung zwischen Kopf und Verdauungstrakt thematisiert, wie: Schlechte Nachrichten schlagen auf den Magen. Verliebtheit sorgt für Schmetterlinge im Bauch, etc. Der Darm ist sehr empfindlich und reagiert bei manchen Menschen in belastenden Situationen sogar mit Verdauungsstörungen. Er nimmt aber auch Einfluss auf die Stimmung. Viele kennen das Erlebnis, bei Hunger grantig und schlecht gelaunt zu sein. In unserem Verdauungsapparat befinden sich, vernetzt in einem komplexen System, mehrere Millionen Nervenzellen.