Österreich wird bei der WM nicht Gruppensieger!

Schlechte Nachrichten für alle, die es bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika mit Österreichs Team halten: Die KI „in Gestalt“ von ChatGPT ist davon überzeugt, dass die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick in der Gruppenphase nicht Platz 1 erlangen wird. Immerhin: Zum Aufstieg oder zum Ausscheiden nach den Gruppenspielen wurde die KI zumindest für das vorliegende Video nicht befragt, die Hoffnung lebt also für Rot-Weiß-Rot …