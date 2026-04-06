0:5 und 0:4! Austro-Coach mit Horrorstart bei Klub

Er kann einem echt leidtun, dieser Gernot Messner – da übernimmt der 45 Jahre alte Österreicher erstmals den Trainer-Job bei einem Erstligisten im Ausland und dann gehen die ersten beiden Spiele unter seiner Regie mit 0:5 und 0:4 verloren! Sein Klub, die Grasshoppers Zürich, bleiben damit auch Vorletzter in der Schweizer Super League …