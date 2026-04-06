Startabbruch: AUA-Flug strandet auf Urlaubsinsel

Nach einem planmäßigen Hinflug von Wien nach Gran Canaria verlief zunächst alles normal. Doch noch während des Rollens zur Startbahn traten Probleme an einem der beiden Triebwerke auf. Die Maschine mit der Kennung OE-LZE rollte daraufhin bei niedriger Geschwindigkeit auf das nächste Rollfeld, verließ die Startbahn und kehrte zurück zum Vorfeld. Dort befindet sie sich bis heute.