Startabbruch: AUA-Flug strandet auf Urlaubsinsel

Ein Airbus A320 der Austrian Airlines ist seit vier Tagen auf Gran Canaria gestrandet – Grund ist ein technisches Problem an einem der Triebwerke. Der Start des Fluges OS472 nach Wien musste am Donnerstag aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden, wie die Airline bestätigte.
Nach einem planmäßigen Hinflug von Wien nach Gran Canaria verlief zunächst alles normal. Doch noch während des Rollens zur Startbahn traten Probleme an einem der beiden Triebwerke auf. Die Maschine mit der Kennung OE-LZE rollte daraufhin bei niedriger Geschwindigkeit auf das nächste Rollfeld, verließ die Startbahn und kehrte zurück zum Vorfeld. Dort befindet sie sich bis heute.
Passagiere mussten umsatteln
AUA-Sprecherin Anita Kiefer erklärte gegenüber der Plattform „Austrian Wings“: „Das Flugzeug steht voraussichtlich noch einige Tage in LPA, weil ein Triebwerkstausch notwendig ist. Die Passagiere des Flugs OS 472 wurden am Folgetag mit einer anderen Maschine nach Wien gebracht, auch die Crew ist bereits wieder im Einsatz.“
Airline rechnet mit keinen weiteren Verzögerungen
Der Austausch des betroffenen Triebwerks ist notwendig, eine Reparatur vor Ort reicht nicht aus. Laut Austrian Airlines dürfte der Ausfall aber keine wesentlichen Auswirkungen auf den laufenden Flugbetrieb haben. Durch die vorübergehende Einstellung einiger Verbindungen in den Nahen Osten stehen ausreichend Ersatzmaschinen zur Verfügung.
Die 1958 gegründete Airline genießt den Ruf, eine der sichersten Fluggesellschaften der Welt zu sein. In ihrer fast 70-jährigen Geschichte kam es nur zu einem tödlichen Absturz – dieser liegt bereits 61 Jahre zurück. Piloten und Flugbegleiter werden deutlich über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus geschult.
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