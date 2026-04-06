Wird jetzt untersucht
Männer fanden bei Ostersuche „Polonium“-Fläschchen
Bei einer Ostereiersuche in Vaihingen an der Enz nordwestlich von Stuttgart (Deutschland) stießen zwei Männer auf ein verdächtiges Fläschchen mit der Aufschrift „Polonium 210“. Spezialkräfte rückten an, das Fläschchen wurde gesichert – und das baden-württembergische Umweltministerium gab nun vorsichtig Entwarnung: Nach erster Einschätzung handelt es sich wohl nicht um das hochgefährliche Strahlengift.
Die beiden Finder waren unverletzt, wie der Kreisbrandmeister betonte. Speziell geschulte Einsatzkräfte prüften die Flasche vor Ort. Messgeräte konnten zunächst keine radioaktive Strahlung feststellen.
Dennoch schätzten Feuerwehrleute das Fläschchen und seinen Inhalt aufgrund von Aussehen und Gewicht als potenziell echt ein. Die Flasche wurde vom Umweltministerium abtransportiert.
Ministerium: „Sicher ist das noch nicht“
Das verdächtige Fläschchen wird nun in die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) nach Karlsruhe gebracht und dort am Dienstag genauer untersucht. Eine Sprecherin des Umweltministeriums betonte: „Sicher ist das aber noch nicht.“
Oberbürgermeister Uwe Skrzypek-Muth unterstrich die Bedeutung der Abläufe: „Für die Bürgerinnen und Bürger ist es beruhigend zu wissen, dass im Fall der Fälle verlässliche Abläufe für größtmögliche Sicherheit sorgen.“ Zugleich hoffe man, dass die Schlagzeilen bald wieder eher die sonnigen Seiten der Stadt betreffen.
Hochgiftiges radioaktives Isotop
Polonium 210 ist ein hochgiftiges radioaktives Isotop. Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist es vor allem gefährlich, wenn es eingeatmet oder über offene Wunden aufgenommen wird. Bekannt wurde das Gift unter anderem durch den Tod des Kreml-Kritikers und ehemaligen Geheimdienstoffiziers Alexander Litwinenko, der 2006 in London einem Anschlag mit Polonium 210 zum Opfer fiel.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.