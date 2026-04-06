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Wird jetzt untersucht

Männer fanden bei Ostersuche „Polonium“-Fläschchen

Ausland
06.04.2026 22:49
Ein verdächtiges Fläschchen rief Spezialkräfte auf den Plan – doch es gibt vorerst Entwarnung ...
Ein verdächtiges Fläschchen rief Spezialkräfte auf den Plan – doch es gibt vorerst Entwarnung (Symbolbild).(Bild: AFP (Symbolbild))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer Ostereiersuche in Vaihingen an der Enz nordwestlich von Stuttgart (Deutschland) stießen zwei Männer auf ein verdächtiges Fläschchen mit der Aufschrift „Polonium 210“. Spezialkräfte rückten an, das Fläschchen wurde gesichert – und das baden-württembergische Umweltministerium gab nun vorsichtig Entwarnung: Nach erster Einschätzung handelt es sich wohl nicht um das hochgefährliche Strahlengift.

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Die beiden Finder waren unverletzt, wie der Kreisbrandmeister betonte. Speziell geschulte Einsatzkräfte prüften die Flasche vor Ort. Messgeräte konnten zunächst keine radioaktive Strahlung feststellen.

Dennoch schätzten Feuerwehrleute das Fläschchen und seinen Inhalt aufgrund von Aussehen und Gewicht als potenziell echt ein. Die Flasche wurde vom Umweltministerium abtransportiert.

Ministerium: „Sicher ist das noch nicht“
Das verdächtige Fläschchen wird nun in die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) nach Karlsruhe gebracht und dort am Dienstag genauer untersucht. Eine Sprecherin des Umweltministeriums betonte: „Sicher ist das aber noch nicht.“

Oberbürgermeister Uwe Skrzypek-Muth unterstrich die Bedeutung der Abläufe: „Für die Bürgerinnen und Bürger ist es beruhigend zu wissen, dass im Fall der Fälle verlässliche Abläufe für größtmögliche Sicherheit sorgen.“ Zugleich hoffe man, dass die Schlagzeilen bald wieder eher die sonnigen Seiten der Stadt betreffen.

Hochgiftiges radioaktives Isotop
Polonium 210 ist ein hochgiftiges radioaktives Isotop. Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist es vor allem gefährlich, wenn es eingeatmet oder über offene Wunden aufgenommen wird. Bekannt wurde das Gift unter anderem durch den Tod des Kreml-Kritikers und ehemaligen Geheimdienstoffiziers Alexander Litwinenko, der 2006 in London einem Anschlag mit Polonium 210 zum Opfer fiel.

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