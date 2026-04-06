Männer fanden bei Ostersuche „Polonium“-Fläschchen

Hochgiftiges radioaktives Isotop

Polonium 210 ist ein hochgiftiges radioaktives Isotop. Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist es vor allem gefährlich, wenn es eingeatmet oder über offene Wunden aufgenommen wird. Bekannt wurde das Gift unter anderem durch den Tod des Kreml-Kritikers und ehemaligen Geheimdienstoffiziers Alexander Litwinenko, der 2006 in London einem Anschlag mit Polonium 210 zum Opfer fiel.