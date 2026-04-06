Planen Sie schon die Meisterfeier, Herr Präsident?

Eine Stadt im Eishockey-Fieber! Die 99ers stürmten ungeschlagen in der Play-off-Serie in die Finalserie. Zum ersten Mal überhaupt in der 27-jährigen Klubgeschichte. Das begeistert die Fans und freilich auch Präsident Herbert Jerich, der hinter den Kulissen bereits große (Feier-)Pläne schmiedet.
Die Graz99ers sind derzeit nicht zu stoppen. Ein 4:0 in der Viertelfinalserie gegen den VSV. Ein 4:0 in der Halbfinalserie gegen Szekesfehervar. Die Murstädter stehen damit erstmals überhaupt in der Finalserie. Gelingt nun sogar der ganz große Coup?
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