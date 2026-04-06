Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Serie A

Meister Napoli gewinnt das Topspiel gegen Milan

Fußball International
06.04.2026 23:17
Lachende Gesichter bei den Napoli-Spielern, bei den Milan-Kickern schaut’s wohl anders aus …
Lachende Gesichter bei den Napoli-Spielern, bei den Milan-Kickern schaut’s wohl anders aus …(Bild: EPA/CIRO FUSCO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die SSC Napoli hat im Titelkampf der italienischen Serie A einen wichtigen Sieg gefeiert!

0 Kommentare

Im Spitzenspiel gegen die AC Milan setzten sich die Neapolitaner von Antonio Conte am Ostermontag dank eines Treffers des kurz zuvor eingewechselten Matteo Politano (79.) mit 1:0 (0:0) durch.

Inter nun sieben Zähler voran
Mit dem fünften Erfolg in Serie zog Napoli mit 65 Punkten auf Tabellenplatz zwei an den Mailändern (63) vorbei, Stadtrivale Inter liegt sieben Runden vor Saisonende nun sieben Zähler voran.

Juventus Turin schlug Genoa indes nach zwei frühen Treffern mit 2:0 und liegt nun einen Punkt hinter Como sowie sechs hinter AC Milan auf Tabellenplatz fünf. Como war zuvor bei Udinese nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
06.04.2026 23:17
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
121.735 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Oberösterreich
Bub (13) soll in Volksschule: Sieben „Verdächtige“
104.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Es ist fraglich, ob der 13-Jährige noch einmal ein Klassenzimmer von innen sieht.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
100.404 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2214 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1559 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1252 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Mehr Fußball International
Serie A
Meister Napoli gewinnt das Topspiel gegen Milan
„Brutaler Schlag“
0:5 und 0:4! Austro-Coach mit Horrorstart bei Klub
KI ist überzeugt
Österreich wird bei der WM nicht Gruppensieger!
„Allah sei Dank!“
Baby-Alarm! Mesut Özil ist wieder Papa geworden
Zustand verschlechtert
Ex-Coach Lucescu liegt im künstlichen Koma
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf