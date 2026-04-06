Meister Napoli gewinnt das Topspiel gegen Milan

Die SSC Napoli hat im Titelkampf der italienischen Serie A einen wichtigen Sieg gefeiert!
Im Spitzenspiel gegen die AC Milan setzten sich die Neapolitaner von Antonio Conte am Ostermontag dank eines Treffers des kurz zuvor eingewechselten Matteo Politano (79.) mit 1:0 (0:0) durch.
Inter nun sieben Zähler voran
Mit dem fünften Erfolg in Serie zog Napoli mit 65 Punkten auf Tabellenplatz zwei an den Mailändern (63) vorbei, Stadtrivale Inter liegt sieben Runden vor Saisonende nun sieben Zähler voran.
Juventus Turin schlug Genoa indes nach zwei frühen Treffern mit 2:0 und liegt nun einen Punkt hinter Como sowie sechs hinter AC Milan auf Tabellenplatz fünf. Como war zuvor bei Udinese nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.
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