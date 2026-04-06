Lilli Tagger: „Manchmal ist es schon noch komisch“

Viel Lob von ÖTV-Kolleginnen und Schett

Das sehen auch ihre ÖTV-Kolleginnen so! „Lilli spielt für 18 unfassbar gut, kann weit nach vorne kommen. Man muss ihr aber Zeit geben, darf nicht zu viel Druck machen“, sagt Julia Grabher. „Sie hat verrückt viel Potenzial“, sagt Anastasia Potapova. Auch Babsi Schett-Eagle ist voll des Lobes: „Wie sie den Umstieg in die WTA meistert, ist unglaublich. Sie hat so viel Talent und ein Top-Team. Ihre Einstellung ist unglaublich, die Entwicklung ist perfekt. Ich bin sicher, dass sie eine Top-10-Spielerin ist wenn sie gesund bleibt. Sie ist die erste Österreicherin, bei der ich denke: Sie kann in meine Fußstapfen treten – was mich sehr freuen würde!“