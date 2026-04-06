Lilli Tagger: „Manchmal ist es schon noch komisch“

Für Barbara Schett ist sie – wenn sie gesund bleibt – eine Top-10-Spielerin: Österreichs ganz große Tennis-Hoffnung Lilli Tagger (18), die nach ihrem ersten Auftritt beim Upper Austria Ladies über das WTA-500-Event in Linz, ihr erstes Einzel am Dienstag und die WTA-Tour sprach.
Erster Auftritt von Österreichs großer Tennis-Hoffnung Lilli Tagger in Linz gestern im Doppel! Die 18-Jährige lieferte mit Neo-Österreicherin Anastasia Potapova dem Duo Eikeri/Gleason einen Fight, verlor knapp mit 3:6, 7:6, 10:12. Dann sprach die Osttirolerin, die bereits die Nummer 108 der Tennis-Weltrangliste ist, über:
Viel Lob von ÖTV-Kolleginnen und Schett
Das sehen auch ihre ÖTV-Kolleginnen so! „Lilli spielt für 18 unfassbar gut, kann weit nach vorne kommen. Man muss ihr aber Zeit geben, darf nicht zu viel Druck machen“, sagt Julia Grabher. „Sie hat verrückt viel Potenzial“, sagt Anastasia Potapova. Auch Babsi Schett-Eagle ist voll des Lobes: „Wie sie den Umstieg in die WTA meistert, ist unglaublich. Sie hat so viel Talent und ein Top-Team. Ihre Einstellung ist unglaublich, die Entwicklung ist perfekt. Ich bin sicher, dass sie eine Top-10-Spielerin ist wenn sie gesund bleibt. Sie ist die erste Österreicherin, bei der ich denke: Sie kann in meine Fußstapfen treten – was mich sehr freuen würde!“
Österreichs Damen gegen Linz-Fluch
Mit Österreichs Damen bekämpft Tagger heute den Linz-Fluch. Rot-Weiß-Rot hat heuer gleich vier Asse im Hauptbewerb, um erstmals seit 13 Jahren (!) wieder einmal einen Sieg in einem Hauptbewerbs-Einzel feiern zu können. Neben Tagger sind dies:
Julia GRABHER!
Österreichs Nr. 1 matcht sich heute auf ihrem Lieblingsbelag Sand mit der 20-jährigen Nationalheldin der Philippinen, Alex Eala (WTA-45). „Die letzten Wochen waren wegen einer Wadenverletzung nicht einfach, ich hab’ wenig Matchpraxis. Wenn ich zu meinem Spiel finde, ist mit dem Publikum im Rücken aber einiges möglich“, sagt die Vorarlbergerin.
Sinja KRAUS!
Die Wienerin trifft beim WTA-500-Event auf die an Nr. 5 gesetzte, 35-jährige Rumänin Sorana Cirstea (WTA-29). „Sand ist mein Lieblingsbelag. Es ist ihre letzte Saison auf der Tour – ich versuche deshalb, sie schnell nach Hause zu schicken“, schmunzelt die 23-Jährige, die bereits die Top-100 knacken konnte. Vier starke ÖTV-Damen seien „einfach super! Wir pushen uns gegenseitig, sind auch vom Ranking her knapp beisammen. Ich bin nur froh, dass keine Österreicherinnen in Runde 1 gegeneinander gelost wurden“, sagt Kraus, die es nur ziemlich „doof“ findet, dass für das Nationalteam ja gleichzeitig der Billie Jean King Cup steigt.
Anastasia POTAPOVA!
Die Neo-Österreicherin ist dann erst am Mittwoch erstmals im Einzel im Einsatz – wenn der Linz-Fluch hoffentlich schon besiegt ist....
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