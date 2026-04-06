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Tennis-Komet in Linz

Lilli Tagger: „Manchmal ist es schon noch komisch“

Sport-Mix
06.04.2026 22:54
(Bild: GEPA)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Für Barbara Schett ist sie – wenn sie gesund bleibt – eine Top-10-Spielerin: Österreichs ganz große Tennis-Hoffnung Lilli Tagger (18), die nach ihrem ersten Auftritt beim Upper Austria Ladies über das WTA-500-Event in Linz, ihr erstes Einzel am Dienstag und die WTA-Tour sprach.

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Erster Auftritt von Österreichs großer Tennis-Hoffnung Lilli Tagger in Linz gestern im Doppel! Die 18-Jährige lieferte mit Neo-Österreicherin Anastasia Potapova dem Duo Eikeri/Gleason einen Fight, verlor knapp mit 3:6, 7:6, 10:12. Dann sprach die Osttirolerin, die bereits die Nummer 108 der Tennis-Weltrangliste ist, über:

  •  Ihren Auftakt: „Bitter, dass wir verloren haben – aber wir können trotzdem stolz sein, haben ein Wahnsinnsmatch geliefert.“
Tagger (M.) mit ihren ÖTV.-Kolleginnen Potapova (l.) und Kraus (r.) im Zuge der Auslosung in der ...
Tagger (M.) mit ihren ÖTV.-Kolleginnen Potapova (l.) und Kraus (r.) im Zuge der Auslosung in der Grottenbahn am Linzer Pöstlingberg..(Bild: Alex Scheuber/UALL)
  • Das Linz-Event: „Die Stimmung war schon am ersten Tag zum Schluss wahnsinnig, es hat Megaspaß gemacht – und es war eine gute Vorbereitung fürs Einzel, auf das ich mich sehr freue.“
  • Auftaktgegnerin Paula Badosa (WTA-113): „Wir haben in Dubai gemeinsam trainiert. Sie war die Nummer zwei der Welt und ist noch immer eine Wahnsinnsspielerin.“
  • Den Rummel in Linz um ihre Person: „Es ist ein besonderes Gefühl, wenn einen die Leute wertschätzen. Wenn Kinder mit Autogrammwünschen auf dich zukommen, hat man immer eine Freude, da kann man ja fast nicht nein sagen. In einer Hinsicht ist es ein gutes Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist, aber man muss gut damit umgehen. Ich habe da Glück mit meinem Team, das mir in dieser Hinsicht sehr hilft.“
  • Die WTA-Tour: „Jetzt Teil der Tour zu sein, fühlt sich schon manchmal noch ein bisschen eigenartig an wenn ich am Abend ins Hotelzimmer komme und mir sage: Wow, ich hab‘ grad mit der geredet! Aber das ist es, was ich immer wollte und ich bin auf einem guten Weg!“
Tagger trifft in Runde 1 auf die ehemalige Nr. 2 der Welt, Paula Badosa.
Tagger trifft in Runde 1 auf die ehemalige Nr. 2 der Welt, Paula Badosa.(Bild: GEPA)

Viel Lob von ÖTV-Kolleginnen und Schett
Das sehen auch ihre ÖTV-Kolleginnen so! „Lilli spielt für 18 unfassbar gut, kann weit nach vorne kommen. Man muss ihr aber Zeit geben, darf nicht zu viel Druck machen“, sagt Julia Grabher. „Sie hat verrückt viel Potenzial“, sagt Anastasia Potapova. Auch Babsi Schett-Eagle ist voll des Lobes: „Wie sie den Umstieg in die WTA meistert, ist unglaublich. Sie hat so viel Talent und ein Top-Team. Ihre Einstellung ist unglaublich, die Entwicklung ist perfekt. Ich bin sicher, dass sie eine Top-10-Spielerin ist wenn sie gesund bleibt. Sie ist die erste Österreicherin, bei der ich denke: Sie kann in meine Fußstapfen treten – was mich sehr freuen würde!“

Im Doppel schieden Tagger und Potapova (am Netz) knapp aus.
Im Doppel schieden Tagger und Potapova (am Netz) knapp aus.(Bild: Alex Scheuber/UALL)

Österreichs Damen gegen Linz-Fluch
Mit Österreichs Damen bekämpft Tagger heute den Linz-Fluch. Rot-Weiß-Rot  hat heuer gleich vier Asse im Hauptbewerb, um erstmals seit 13 Jahren (!) wieder einmal einen Sieg in einem Hauptbewerbs-Einzel feiern zu können. Neben Tagger sind dies:

Julia GRABHER!
Österreichs Nr. 1 matcht sich heute auf ihrem Lieblingsbelag Sand mit der 20-jährigen Nationalheldin der Philippinen, Alex Eala (WTA-45). „Die letzten Wochen waren wegen einer Wadenverletzung nicht einfach, ich hab’ wenig Matchpraxis. Wenn ich zu meinem Spiel finde, ist mit dem Publikum im Rücken aber einiges möglich“, sagt die Vorarlbergerin.

Österreichs Nr. 1 Julia Graber
Österreichs Nr. 1 Julia Graber(Bild: GEPA)

Sinja KRAUS!
Die Wienerin trifft beim WTA-500-Event auf die an Nr. 5 gesetzte, 35-jährige Rumänin Sorana Cirstea (WTA-29). „Sand ist mein Lieblingsbelag. Es ist ihre letzte Saison auf der Tour – ich versuche deshalb, sie schnell nach Hause zu schicken“, schmunzelt die 23-Jährige, die bereits die Top-100 knacken konnte. Vier starke ÖTV-Damen seien „einfach super! Wir pushen uns gegenseitig, sind auch vom Ranking her knapp beisammen. Ich bin nur froh, dass keine Österreicherinnen in Runde 1 gegeneinander gelost wurden“, sagt Kraus, die es nur ziemlich „doof“ findet, dass für das Nationalteam ja gleichzeitig der Billie Jean King Cup steigt.

Sinja Kraus trifft in der 1. Runde auf Sorana Cirstea.
Sinja Kraus trifft in der 1. Runde auf Sorana Cirstea.(Bild: GEPA)

Anastasia POTAPOVA!
Die Neo-Österreicherin ist dann erst am Mittwoch erstmals im Einzel im Einsatz – wenn der Linz-Fluch hoffentlich schon besiegt ist.... 

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