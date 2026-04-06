Bulls sichern sich Gewinn der Platzierungsrunde!

Die Kapfenberg Bulls haben sich mit einem 92:91-Heimsieg nach Verlängerung gegen den BC Vienna den Gewinn der Platzierungsrunde in der win2day Basketball Superliga gesichert! Die Steirer, bei denen Quinton Green mit 28 Punkten Top-Scorer war, gehen damit erstmals seit der Saison 2018/19 wieder als topgesetztes Team in die Playoffs.
Die Oberwart Gunners werden die Zwischenrunde auf dem zweiten Platz abschließen: Der Titelverteidiger, dem nur acht Turnover unterliefen, feierte auswärts mit einem 86:82 beim UBSC Graz seinen dritten Sieg in Serie. Die Klosterneuburg Dukes feierten beim Comeback von Sylven Landesberg einen 88:80-Auswärtssieg bei den Flyers Wels. Der Nationalteamspieler bestritt seine erste Partie seit Anfang Dezember und war mit 19 Punkten gleich Top-Scorer des Tabellensechsten.
Swans siegen auswärts in Traiskirchen
Im Schlagerspiel der Qualifikationsrunde setzten sich die Swans Gmunden auswärts bei den Traiskirchen Lions mit 106:81 durch. Die Oberösterreicher, bei denen fünf Spieler zweistellig scoren konnten, feierten ihren neunten Sieg in Serie und können in der ausstehenden Runde nicht mehr vom siebenten Tabellenplatz verdrängt werden. Traiskirchen bleibt damit Achter. Beide Teams kennen nun eine Runde vor Schluss ihre Gegner im Viertelfinale: Gmunden trifft auf Oberwart, Traiskirchen auf Kapfenberg. Die Eisenstadt Dragonz siegten bei den Fürstenfeld Panthers mit 91:81.
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