Bulls sichern sich Gewinn der Platzierungsrunde!

Swans siegen auswärts in Traiskirchen

Im Schlagerspiel der Qualifikationsrunde setzten sich die Swans Gmunden auswärts bei den Traiskirchen Lions mit 106:81 durch. Die Oberösterreicher, bei denen fünf Spieler zweistellig scoren konnten, feierten ihren neunten Sieg in Serie und können in der ausstehenden Runde nicht mehr vom siebenten Tabellenplatz verdrängt werden. Traiskirchen bleibt damit Achter. Beide Teams kennen nun eine Runde vor Schluss ihre Gegner im Viertelfinale: Gmunden trifft auf Oberwart, Traiskirchen auf Kapfenberg. Die Eisenstadt Dragonz siegten bei den Fürstenfeld Panthers mit 91:81.