Einbrecher trank Beute aus

Nicht auf Alkohol, sondern auf Bargeld hatten es Kriminelle in Draßmarkt abgesehen. Sie brachen in einen Lebensmittel-Container ein. Aus der Handkasse entwendeten sie 150 € in bar. Von Unbekannten heimgesucht wurde auch ein Wochenendhaus in Weppersdorf. Was und wie viel gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, da der Besitzer in Wien lebt und erst am Wochenende ins Burgenland kommt.