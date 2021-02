Verunsicherung nach Test

Erste Vorsichtsmaßnahmen wurden in der Gemeinde bereits getroffen. „Betroffene Eltern können ihre Kinder freiwillig testen lassen“, betont Bürgermeister Robert Frank. Das Angebot wurde bisher nur mäßig angenommen. In engem Kontakt mit der Pädagogin waren sieben Kinder und eine Mitarbeiterin. Diese ist in freiwilliger Selbstisolation.