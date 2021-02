Rot ist seit einem Jahr die dominierende Farbe

Gleichzeitig hält man an gesetzten Zielen fest: Ausweitung des Mindestlohns, Neubau der Spitäler Oberwart und Gols, Bio-Wende sowie Klimaschutz. „Wir wollen nicht an Ankündigungen, sondern an Ergebnissen gemessen werden“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zum Jahrestag. Er selbst musste sich in der Zeit zweimal einer Operation unterziehen. Von der letzten erholt er sich noch, hofft aber, ab März wieder öffentliche Termine wahrnehmen zu können.