Ab sofort ist der Testbus on Tour

Bei der aktuellen Testsituation macht das Land einen guten Job und liegt im Ländervergleich weit voran – kein anderes Bundesland testet so viel wie das Burgenland. „Damit im Bezirk Jennersdorf den steigenden Fallzahlen noch aktiver entgegengesteuert wird, haben wir ein mobiles Testteam installiert, das ab sofort direkt in den Gemeinden unterwegs ist“, erklärt Landesrat Leo Schneemann. Die erste Möglichkeit, dieses Service in Anspruch zu nehmen, gibt es heute in Weichselbaum.