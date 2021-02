Burgenland vs. Wien: SPÖ kommt nicht zur Ruhe

„Wir fordern einen Zuwanderungsstopp“ - das sagt nicht die FPÖ, sondern die burgenländische SPÖ. Die Wiener Parteizentrale war in diesen Vorstoß, wie so oft, nicht eingebunden und schweigt dazu. Die Roten, in den jüngsten Umfragen im Aufwind, bringen sich einmal mehr selbst in Erklärungsnot.